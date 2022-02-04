فريق الرصد في الجفرة يؤكد خطورة الوضع الوبائي فيها

أكد رئيس فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة كورونا في بلدية الجفرة أن الوضع الوبائي العام في البلدية خطير وسريع الانتشار.

وأضاف رئيس الفريق في تصريحات صحفية أنه تم اكتشاف 126 حالة إصابة خلال الأيام العشرة الأخيرة، منها 4 وفيات، مبينا أن فريق الرصد والاستجابة السريعة قام بزيارات ميدانية لبعض المدارس ببلدية الجفرة، وأخذ عينات من بعض حالات الاشتباه من أعمار مختلفة، وكانت 70% منها موجبة.

ولفت رئيس الفريق إلى وجود قصور في بعض جوانب تقييم تطبيق الإجراءات الوقائية في عدد من المدارس، بينما البعض الآخر لا تطبق فيها أية إجراءات وقائية، منبها إلى أن لجان الوبائيات بالمدارس غير قادرة على تحديد حالات الاشتباه أو حتى كيفية التعامل مع الحالات.

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