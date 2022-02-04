إقفال المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة الخدمات التعليمية غريان

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أصدر عميد بلدية غريان يوسف بديري قرارًا بإقفال المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة الخدمات التعليمية غريان.

واستثى قرار بديري مؤسسات التعليم العالي من الإقفال. وفقًا للسلطات الممنوحة قانوناً لإجراء تدابير احترازية في حالة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضح عميد البلدية أن هذا القرار يهدف إلى حماية أطفال المدينة والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء من الاجراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار أي موجة أخرى من فيروس كورونا والتأكد من انحسار الخطر وتقييمه.