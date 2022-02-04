“الداخلية” تُقفل توصيلات غير قانونية على مسار النهر الصناعي

أعلنت وزارة الداخلية إقفال عدد من التوصيلات العشوائية عبر مسارات النهر الصناعي، بداية من مدينة العوينية والرياينة، وصولاً للحدود الإدارية لمدينة الزنتان.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، نفذت اليوم الجمعة حملة لإزالة التوصيلة العشوائية، وإقفال المجمعات التي يتم تعبئتها عبر التوصيلات غير القانونية، من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي بناءً على تعليمات النائب العام.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تقوم بحملات متواصلة لإقفال التوصيلات غير القانونية على المسار الأوسط للنهر الصناعي، بعد تأثر إمدادات المياه لمدينة طرابلس والمدن المجاورة.

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