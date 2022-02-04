مبادرة القطراني لم تعرض على البرلمان حتى الآن – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكدت عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي، أن مبادرة النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني بشأن تسوية الأزمة السياسية، لم تعرض على البرلمان بشكل رسمي حتى الآن.

في حين أضافت الطبلقي في تصريحات لموقع “عربي 21″، إنهم تابعوا المبادرة في الإعلام كغيرهم.

وأوضحت أن أي شيء فيه مصالحة وحوار وتفاوض وحل ودي أفضل من المناكفات والمشاجرات والحروب والانقسامات.

في حين أشارت إلى أن المشكلة في حكومة الدبيبة الحالية هو ما رصده القضاء والبرلمان من وجود فساد مالي وإداري كبيرين. وخير دليل على ذلك وجود عدد من وزراء هذه الحكومة خلف القضبان بتهم فساد”.

وفي سياق ليس ببعيد اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيلي. أن التمسك بالدستور خلال الفترة الحالية التي وصفتها بـ”التاريخية”. يُعرقل العملية الانتخابية ويبقي على الأجسام السياسية الحالية في المشهد الليبي.

في حين وفي تدوينة لها عبر توتير قالت الدغلي: “إن التحجج بالدستور في هذه اللحظة التاريخية التي نعيش فيها إنقساماً مجتمعياً و مؤسساتياً. هو مجرد حجة لعرقلة إجراء الانتخابات و الإبقاء على الأجسام السياسية الحالية”.

يذكر أن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إبراهيم البابا، كان قد قال: “إن الهيئة كمؤسسة لن تشارك في أي لجنة موازية. لأنه مخالف للإعلان الدستوري”.

في حين أوضح البابا لوكالة أخبار ليبيا 24، الأربعاء، أن الإعلان الدستوري لا يمكن تعديله من مجلس النواب. لأنه جسم منحل وفقاً كل الوثائق الدستورية.