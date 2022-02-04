بعد التعاطف الواسع مع “ريان”.. حملة لتحريك قضية طفل ليبي مختطف

دعا عدد من النشطاء في المنطقة الجنوبية لتفعيل وسم أنقذوا_الطفل_مصطفى، تضامناً مع الطفل “مصطفى البركولي” المختطف في مدينة سبها.

وتشير الأنباء المتداولة إلى اختطاف الطفل منذ أشهر، لغرض طلب الفدية دون ورود أي معلومات تفصيلية عن مصيره، وسط معاناة أهله الذين ناشدوا الجهات المختصة بذل مزيد من الجهود لفك لغز اختطاف ابنهم.

ويسعى ناشطون لاستغلال موجة التعاطف الكبير مع الطفل المغربي ريان المحتجز في بئر، لتحريك قضية الطفل الليبي مصطفى والمساهمة في عودته لأهله بعد طول انتظار.

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