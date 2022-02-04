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المرصد السوري لحقوق الإنسان: تركيا مستمرة في تبديل المرتزقة السوريين بليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استمرار عمليات تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا.

وقال المرصد في بيان إن دفعة تتألف من نحو 250 مرتزقا سوريا وصلت إلى تركيا، بعد مكوث العناصر في ليبيا أشهر طويلة.

وأوضح المرصد السوري أن المرتزقة السوريون ينتمون للتشكيلات العسكرية المدعومة من أنقرة، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد موافقة القوات التركية على استئناف الرحلات الجوية لقضاء الإجازات، بعد توقيف الرحلات منذ 27 يناير الماضي.

وتابع المرصد السوري: في المقابل خرجت دفعة تتألف من 250 عنصرا من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا والتي تم توقيف رحلتهم إلى ليبيا في 30 يناير الماضي.

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قناة ليبيا الحدث

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