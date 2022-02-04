«المنفي» يصل أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي 

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ35 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، المنعقد بأديس أبابا على مدار يومين.

ويُشارك «المنفي» في هذه القمة، مع عدد كبير من الرؤساء، والقادة، ورؤساء حكومات البلدان الإفريقية، التي تناقش تعزيز الجهود القارية المشتركة، لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة، وأمن، الشعوب الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

وتناقش القمة كذلك؛ سُبل الارتقاء بالاتحاد الإفريقي، والعمل على تطوير العلاقات الإفريقية – الإفريقية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة.