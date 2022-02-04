السايح: هناك زيادة واضحة في انتشار “كورونا” آخر ثلاث أسابيع

العنوان – طرابلس

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح هناك زيادة في الانتشار واضحة في آخر ثلاث أسابيع.

وأضاف أن أغلب البلاد في المستوى الوبائي الثالث، مع استقرار في حالات الوفاة والعناية الفائقة.

وحذر من موجة رابعة سريعة وأيضا نشهد زيادة في عدد المطعمين في البلاد ولزيادة هذه النسبة نبدأ يوم الثلاثاء القادم في حملة تحت اسم معاكم للستة.

وأوضح أن كل المراكز والمجمعات ستشتغل يوميا للساعة السادسة مساءً وهذا لتغطية عدد كبير من الموظفين الذين تمنعهم وظائفهم من الخروج وأخذ اللقاح.

وأكد أن الحملة ستكون حتى يوم الجمعة والسبت لمدة عشرة أيام لكل المواطنين والمقيمين والأجانب، قبل تطبيق قرار رئيس الحكومة الخاص ببطاقة التطعيم في منتصف شهر فبراير لن يسمح لأي شخص الدخول إلى الأسواق والمقرات الحكومية وغير الحكومية إلا بعد إبراز بطاقة التطعيم الالكترونية.

ودعا مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين لتسجيل بياناتهم في منظومة تحصين.