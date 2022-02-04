بريتيش بتروليوم توقع عقد إستئناف استكشاف النفط في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الجمعة إتفاق مع نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والعمليات لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية جوردون بيرل، خلال اجتماعهما في لندن، ينص على استئناف الشركة البريطانية أنشطة الاستكشاف في ليبيا وفقًا لاتفاقية 2018 التي توصلت إليها المؤسسة وشركتي بريتيش بتروليوم وإيني.

وبحسب صفحة المؤسسة على الفيسبوك فقد تمت مناقشة استراتيجية تطوير الغاز في ليبيا. مع المؤسسة الوطنية للنفط على مستوى عالٍ مع شركة النفط البريطانية.

وأكد الطرافان أن الاهتمام المشترك في تطوير وإنتاج الغاز لزيادة إمداد السوق الأوروبية. يجب أن يضمن المنفعة المتبادلة لكل من نمو سوق الغاز الليبي والالتزام الاستراتيجي لشركة بريتيش بتروليوم تجاه ليبيا.

في حين أشار الجانبان إلى أن مفتاح استراتيجية التنمية هذه هو الحد الأساسي من نفايات الكربون وتطوير موسع لتوليد الطاقة. من اللون البني إلى الأخضر. ومشاريع التوزيع وبالتالي ، تعظيم مبيعات الغاز الدولية في البلاد.

كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بين الفرق الفنية لكل من شركة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بريتيش بتروليوم. لمواصلة مناقشة وتطوير استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير وانتاج الغاز.

في حين حضر الاجتماع كلا من الدكتور خليفة عبد الصادق ، المستشار الفني الأول لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والرئيس التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة – أندرو ماك أوسلان. ونائب الرئيس لعمليات الاندماج والاستحواذ وأندرو ووترز ، كبير المفاوضين. لأعمال التنقيب والإنتاج بشركة بترش بتروليوم.