الاتحاد الأوروبي: حشدنا الموارد لدعم مفوضية الانتخابات ولدى ليبيا فرصة لبناء مستقبل مستقر

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس مجيل بونيو، أنه “يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في ليبيا”.

وقال «بونيو»، في تصريح صحفي، إنه “حشدنا الموارد لدعم مفوضية الانتخابات ولدى ليبيا فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر”.

وأضاف؛ “مستعدون لتقديم الدعم اللازم للبلد في هذا المنعطف الحرج”، مردفًا؛ “يجب تعزيز الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في ليبيا لبناء خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات في الفترة القريبة”.

وعقب «بونيو»، أن “الاتحاد الأوروبي واضح في دعمه للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا”.

وأشار إلى أن “مؤتمر باريس بشأن ليبيا أظهر أن هناك اتفاقا واضحا بشأن هذه القضية”.

وأوضح «بونيو»، قائلًا: “نحن بحاجة لتنفيذ ملموس لخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية”.