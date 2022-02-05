العنوان – طرابلس

قال وزير المالية خالد المبروك تم إعداد 3 مقترحات لجداول المرتبات الموحدة والمتداول ليس الجدول الوحيد الذي تصل فيه القيمة إلى 60 مليار.

وأضاف في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية أن عدد الموظفين في الدولة يصل إلى 2 مليون و300 ألف وهو عدد كبير يمثل 80% .

وتابع بالقول: الأمر الذي جعلنا نفكر في أن يكون هناك أكثر من جدول ومقترحات للعرض على مجلس النواب ورؤية وجهة نظره في الموضوع ويتم الرد علينا بالخصوص.

وأفاد بالقول :”نحن الآن بالوضع الطبيعي وصلنا إلى 33 مليار نتيجة عملية تسوية الفروقات والعلاوات من 2016 إلى 2021 وكذلك الإفراجات التي تمت المدة الماضية والتسويات والعلاوات وكانت في حدود أكثر من مليون، وهو الأمر الذي أوصلنا إلى هذا الرقم بحكم الزيادات التي تحصل”.

وأكد :”نتوقع أن تصل المرتبات إلى 50 أو 55 مليار في بعض الجداول المقترحة بمجلس النواب، ونحن الآن في 33 مليار وممكن نصل في 2022 إلى أكثر من ذلك نتيجة الإفراجات الحاصلة”.

وأفاد :”نتوقع أنه من الممكن أن يكون هناك زيادة بما أنه سيكون هناك جدول مرتبات موحد لأنه سيحقق نوع من العدالة والمساواة”.

وأشار إلى أن الذي تصل مرتباته إلى 6000 أو 7000 ستنخفض والمرتبات المنخفضة سترتفع ويكون هناك تسوية وفي حال وجود أي ميزة يتحصل عليها عن طريق جدول الميزات المعد بالخصوص.