قوى عسكرية في المنطقة الغربية ترفض تغيير الحكومة

وصفت “القوى العسكرية في المنطقة الغربية” محاولات تغيير الحكومة الحالية، بالعبث الذي يهدف للتمديد للأجسام التي انتهت شرعيتها وإطالة أمد الأزمة.

ورفضت القوى العسكرية في بيان اطّلعت 218 على نسخة منه، الذهاب في مسار أحادي، مطالبة الأطراف المحلية والدولية بأن تكون الأولوية في وضع جدول زمني مُحدد بتواريخ لإنجاز المسارات الثلاثة: المسار الدستوري، ومسار المصالحة الوطنية، ومسار توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف البيان، أن الخلل في انجاز العملية الانتخابية مرتبط بالإخفاق في هذه المسارات، منتقداً عدم وجود رؤية واضحة للحل الذي جرى حصره في تغيير السلطة التنفيذية أو تعديلها دون الالتفات لسبب المشكلة.

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