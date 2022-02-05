الكفرة تنظم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للاختصاصي الاجتماعي

نظمت مدينة الكفرة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للاختصاصي الاجتماعي بمشاركة جميع الاختصاصيين الاجتماعيين بمدارس المدينة.

واشتملت الاحتفالية على معرض ضم وسائل حائطية ومجسمات، إضافة إلى عرض مواضيع حول الجوانب الصحية والتربوية والاجتماعية والتعليمية.

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