من العوينية إلى الزنتان.. إزالة التوصيلات العشوائية على النهر الصناعي  

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة أقفلت، اليوم الجمعة، مجمعات المياه غير القانونية على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي الممتدة من مدينة العوينية والرياينة وصولاً للحدود الإدارية لمدينة الزنتان.

وأشار بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن “الدوريات أزالت أيضا التوصيلات العشوائية”.

أوضح البيان، أن “الأمر يأتي ضمن حملة الإدارة لإزالة التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور”.