شركة الكهرباء توضح الصعوبات التي تواجهها

العنوان – طرابلس

أوضحت الشركة العامة للكهرباء أن من ضمن الصعوبات التي تقع على عاتقها وإن كانت خارج إدارتها حالة النقص الحاد في مواد التدفئة من غاز و كيروسين.

وأضافت أن هذا النقص دفع المواطن للمصدر الوحيد الطاقة ألا وهو الكهرباء كملجأ من موجة الصقيع الأمر الذي ترتب عليه زيادة في طلب الطاقة بشكل متصاعد.

وأشارت إلى أن سوء الأحوال الجوية وحالة البحر حال دون تفريغ حمولة ناقلات الوقود في مراسي الخليج ، درنة و الخمس الأمر الذي اضطر الشركة لتخفيض الإنتاج عمداً لإطالة عمر الإنتاج ريثما تحل مشكلة الوقود.

وتابعت :”ضف على ما تقدم الانخفاض الملحوظ في الغاز الطبيعي وما نتج عنه لفقد بعض من القدرات الإنتاجية لبعض الوحدات في الخط الغربي والشرقي بلغت 250 ميغا وات”.

وقالت الشركة :”نبشر المواطن أن حزمة من إجراءاتنا الفنية والإدارية في طور التنفيذ والتي ستساهم بشكل ملحوظ في تحسن الإنتاج وسيحس المواطن بتلك التحسنات تباعاً مع منتصف الشهر الجاري فصاعداً وصولاً لافضل وضع تشغيلي”.

ودعت الشركة إلى ترشيد استهلاك الطاقة من قبل المواطن كأحد أهم مقومات انفراج هذه الأزمة في أقرب وقت.