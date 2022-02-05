تشكيل لجنة تتولى تحديد احتياجات القطاعات ببلدية زليتن

عقد بقاعة ديوان البلدية بحضور أعضاء المجلس البلدي ومصلحة أملاك الدولة ومسؤولي ومندوبي القطاعات والجهات في نطاق بلدية زليتن، اجتماع بشأن حصر وتنظيم واستغلال المقار الإدارية بالبلدية.

هذا وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة بالبلدية تتولى تحديد احتياجات القطاعات وفروع مكاتب المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، ومراعاة الهياكل التنظيمية والجهات الوظيفية وحجم وطبيعة العمل والخدمات لكل جهة.

كما أكد الاجتماع أهمية السعي والعمل على إنشاء مقار إدارية جديدة، تستوعب الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المقار الإدارية بالبلدية.

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