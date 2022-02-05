وكيل الخارجية يبحث التعاون مع مصلحة الأثار – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصلية مراد حميمه الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس رئيس مصلحة الآثار الدكتور محمد الشكشوكي .

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين وزارة الخارجية ومصلحة الآثار خاصة فيما يتعلق باسترجاع الآثار الليبية المنهوبة والمهربة إلى الخارج. وأهمية التنسيق المشترك لحماية الممتلكات الثقافية والاثرية الليبية. من النهب والتهريب .

وفي سياق ليس ببعيد قالت وزارة الداخلية أن مواطنا تقدم ببلاغ لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار حول اشتباهه بوجود مقبرة أثرية في مزرعته بمدينة العجيلات.

وأشارت الوزارة إلى أن أعضاء فرع الجهاز توجهوا للموقع بالتنسيق مع مراقبة آثار صبراتة. وذلك بناء على تعليمات نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

وأوضحت الوزارة أن خبراء الآثار المرافقين لأعضاء الجهاز كشفوا عن الموقع لتحديد نوع الآثار والحقبة التاريخية التي تعود لها.

ولفتت الوزارة إلى أن الكشف المبدئي أظهر وجود شواهد مقبرة أثرية وبقايا جرة فخارية قديمة وقطع نقدية. مشيرة إلى أن خبراء الآثار أخذوا عينات لدراستها من قبل خبراء المصلحة لإصدار تقريرا نهائيا بالخصوص.

يذكر أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. كانت قد بحثت مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. موسى فقيه محمد، عودة مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي حول ليبيا للعمل من العاصمة طرابلس، مشيدة باهتمام الاتحاد بالوضع في ليبيا ودعمه لإنجاح جهود استدامة الاستقرار فيها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنقوش وفقي على هامش الدورة العادية الأربعين. للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.