كاهن إيطالي: ليبيا ليست دولة آمنة.. وبلدي متورطة بـ «رجس» إعادة المهاجرين إليها

وصف كاهن إيطالي بلاده بأنها متورطة في “الرجس” المتمثل بإعادة المهاجرين الفارين من ليبيا إليها.

وقال رئيس مركز (أستالّي) اليسوعي لخدمات الهجرة، الأب كاميللو ريبامونتي، إن ” ليبيا ليست دولة آمنة، والانتهاكات المنهجية للاتفاقيات الدولية بشأن اللجوء واحترام حقوق الإنسان فيها موثقة على نطاق واسع”.

وأضاف أنه “استمعنا في هذه السنوات الخمس إلى قصص مأساوية من بعض الذين تمكنوا من الوصول أحياءً إلى إيطاليا بالاعتماد على المهربين”.

واتهم «ريبامونتي» إيطاليا “بأنها تواصل دعم سياسات الإغلاق الأوروبي، وبأنها متواطئة في هذا العمل المقيت”، مردفًا أنه “منذ 5 سنوات وقعت إيطاليا مذكرة تفاهم مع ليبيا لوقف المهاجرين وعدم السماح لهم بالوصول إلى أوروبا”.