مواطن من زليتن يعثر على 3300 قرص مخدر في سيارته ويُسلّمها لرجال الأمن

ضبط رجال الشرطة في مدينة زليتن، كمية من الأقراص المخدرة نوع “الاكستا” المعروفة بـ”الفرعون”، وتُقدّر الكمية بـــ 3300 قرص مخدر، بعد أن أحضرها أحد المواطنين لـ”مركز شرطة الجمعة” التابع لمديرية أمن زليتن.

وأفاد المواطن المعني بأنه قد عثر على هذه الكمية داخل أبواب مركبته الآلية نوع “بي إم دبليو” المستوردة، فيما كان يُصلح زجاجها المتعطل بسبب الأمطار، والتي ابتاعها من مدة شهر.

وذكر منشور لوزارة الداخلية أن الإجراءات القانونية قد اتخذت إزاء الواقعة بتحريز المضبوطات، وأحيلت القضية إلى نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية من حيث الاختصاص لغرض استكمال بقية الإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن تهريب الأقراص المهلوسة من أكثر القضايا التي تواجه رجال الأمن وجهاز المكافحة في كافة ربوع البلاد، ما يستدعي تكاتف الجهود بين السلطات الأمنية والمواطنين للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.

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