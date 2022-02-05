شركة هانيويل الأميركية توافق على المشاركة في مشروعات نفطية في البلاد

أبدت شركة هانيويل الأميركية موافقتها على المشاركة في مشروعات نفطية جار تنفيذها في ليبيا حاليا بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ومسؤولي شركة هانيويل يو أو بي الأميركية بالعاصمة البريطانية لندن؛ لمناقشة مساهمة الشركة في مشاريع قطاع النفط والغاز، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مصفاة الجنوب وتطوير مصفاة طبرق لإنتاج بنزين السيارات.

وتطرق الاجتماع أيضا لمساهمة الشركة في إنشاء ورش تصنيع في البلاد، إذ أبدت الشركة رغبتها في المساهمة في جميع المشاريع بدءا بمشروع مصفاة الجنوب، وستجري خلال الأيام المقبلة مناقشة تفاصيل مجال العمل وعقود التنفيذ.

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