تخفيض إنتاج النفط بمعدل 100 الف برميل والسبب ديوان المحاسبة

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أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها البالغ إزاء اضطرارها الى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني بمعدل 100 الف برميل نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب.

وأفادت المؤسسة بحسب صفحتها على الفيسبوك سبب التخفيض تعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح.

واوضحت أنها تلقي بالوم على ديوان المحاسبة الذي عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الانتاجية .

في حين قال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ” اضطرت شركة الواحة للنفط لتخفيض انتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميا. نتيجة عدم وجود سعات تخزينية بسبب توقف حركة الملاحة البحرية. في مواني خليج سرت وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي إرتفاع المخزون وبالتالي تخفيض الانتاج”.

في حين أضاف ” إن عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة النفطي حوالي 11 خزان من أصل 19 خزان. وان محدودية الخزانات المتاحة حال دون قدرتنا على الاستمرار بمعدلات الانتاج المتاحة. فضلا عن التسريبات في شبكة الانابيب والتسهيلات السطحية بين خزانات الانتاج وخزانات الشحن”.

قيود ديوان المحاسبة

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المؤسسة الوطنية للنفط أن القيود غير القانونية التي يفرضها ديوان المحاسبة. والتي أطالت زمن تنفيذ المشاريع بصورة إقتصادية وفعالة مما زاد من هشاشة البنية التحتية وعرقلة مشاريع زيادة القدرة الانتاجية فأنه تؤكد ان رأي ادارة القانون ازاء القيود التي يفرضها ديوان المحاسبة كان واضحا بعدم خضوع عقود الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط للمراجعة المسبقة .

وفي هذا السياق قال صنع الله ” إن خطايا وكيل ديوان المحاسبة مميتة. ولكن هذه الخطايا لن تثني عزمنا في قطاع النفط على مواصلة الجهود. لتجاوز هذه القيود التي تكبل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها. وتحاصر نهضة الاقتصاد الوطني وتطوره ومستمرين في النهوض بمسؤولياتنا والله الموفق .

يذكر أن كافة عمليات الشحن في غالبية المواني النفطية في خليج سرت قد توقفت بسبب سوء الاحوال الجوية. وارتفاع الأمواج وتوقف الملاحة البحرية.

في حين أشارت المؤسسة أنه كان يمكن الاستمرار في الانتاج وعدم اللجوء الى تخفيضه. بيد ان هشاشة البنية التحتية في قطاع النفط حالت دون إستمرار الانتاج بالمعدلات المتاحة.