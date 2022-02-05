«المعداني»: سرت تعاني من مشكلات الصرف الصحي وغرق الشوارع

أكد عميد بلدية سرت مختار المعداني، أن “سرت تعاني من مشكلات الصرف الصحي وغرق الشوارع”.

وقال «المعداني» في تصريح صحفي، إن “حكومة الوحدة الوطنية، لم تهتم مطلقاً بالبلدية حتى ما قبل الفيضان الذي اجتاح المدينة”.

وعقب أن “صندوق الإعمار الذي أنشأته الحكومة لم يتّواصل منه أحد بخصوص الوضع في المدينة”، مردفًا أن “هذه التصرّفات من المسؤولين وكأنها تمثل إنزال للعقوبات على المدينة”.

وأوضح «المعداني» أن “المدينة بها أكثر من 3000 منزل مدمّر نتيجة الحروب المتكررة على المدينة وبها مخيّمات والحالة الإنسانية صعبة جداً”.