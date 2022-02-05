“الكهرباء”: حزمة من الإجراءات ستُحسن الإنتاج بدءًا من منتصف الشهر الجاري

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن صعوبات وأسباب خارجة عن إرادتها دفعتها لطرح الأحمال، مشيرة إلى أن حزمة من الإجراءات الفنية والإدارية في طور التنفيذ، والتي ستساهم بشكل ملحوظ في تحسّن الإنتاج تباعاً مع منتصف الشهر الجاري فصاعداً.

وأوضحت الشركة في بيان، أن النقص الحاد في مواد التدفئة من غاز وكيروسين خلال موجة الصقيع، دفع المواطنين لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل متصاعد، بالإضافة لسوء الأحوال الجوية وحالة البحر الذي حال دون تفريغ حمولة ناقلات الوقود في مراسي الخليج، درنة والخمس، الأمر الذي اضطر الشركة لتخفيض الإنتاج عمداً لإطالة عمر الإنتاج ريثما تُحل مشكلة الوقود.

وأضافت الشركة، أن الانخفاض الملحوظ في الغاز الطبيعي نتج عنه فقد بعض من القدرات الإنتاجية لبعض الوحدات في الخط الغربي والشرقي، بلغت 250 ميغا وات، مؤكدين سعي الطواقم الفنية للتغلب على هذه العوائق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية