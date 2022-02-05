السائح: ليبيا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا وفي المستوى الوبائي الثالث

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، إن زيادة انتشار فيروس كورونا واضحة في آخر 3 أسابيع، مؤكدا أن أغلب البلاد تقريبا في المستوى الوبائي الثالث، مع استقرار في حالات الوفاة والعناية الفائقة.

ونشر السائح خريطة ليبيا بعدة ألوان تشير إلى المستويات الخمسة لانتشار فيروس كورونا، قائلا إن الخريطة اصفرت في إشارة إلى انتشار الموجة الوبائية الثالثة في البلاد.

وأوضح السائح أن الموجة الرابعة تتقدم بسرعة، وأنهم يسجلون بالتوازي مع ذلك زيادة في عدد المطعمين في البلاد، مشيرا إلى أنهم سيبدؤون الثلاثاء القادم حملة تحت اسم “معاكم للستة” من أجل زيادة هذه النسبة.

وتابع السائح أن الحملة تستهدف العمل بكل المراكز والمجمعات يوميا للساعة السادسة مساء، بهدف تغطية عدد كبير من الموظفين الذين تمنعهم وظائفهم من الخروج وأخد اللقاح.

وذكر السائح أن الحملة ستشمل يومي الجمعة والسبت ولمدة 10 أيام لكل المواطنين والمقيمين والأجانب قبل تطبيق قرار رئيس الحكومة الخاص ببطاقة التطعيم في منتصف شهر فبراير