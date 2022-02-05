المركز الليبي للدراسات في براك الشاطئ يحتفي باليوم العالمي للأراضي الرطبة

أقام المركز الليبي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة بكلية العلوم الهندسية والتقنية ببراك الشاطئ.

إذ ألقى خلال الاحتفالية رئيس الهيئة الليبية للبحث العلمي الكلمة الإفتتاحية، تلتها عدة كلمات لكل من وزارة البيئة وجامعة سبها ثم كلمة بلديات وادي الشاطئ وكلمة المركز الليبي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة، بحضور عدد كبير من المهتمين وطلبة علوم البيئة بالكلية.

واشتمل برنامج الاحتفالية على عدة محاضرات تناولت الأهمية البيئية والحيوية للأراضي الرطبة، إلى جانب موضوع الجرد والمسح الوطني للمناطق الرطبة.

هذا وقد عقدت بعد المحاضرات جلسات حوارية تناولت عدة موضوعات منها موضوع الأراضي الرطبة والطيور المهاجرة، بالإضافة إلى البحيرات الصحراوية كأحد أنظمة الأراضي الرطبة والأراضي الرطبة كوسط للمعالجة الحيوية.

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