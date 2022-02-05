بـ «تونس».. تطورات جديدة في قضية تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا 

تطورات جديدة يشهدها القضاء التونسي في سياق التحقيق في قضية تسليم البغدادي المحمودي؛ آخر رئيس وزراء في حقبة نظام الزعيم معمر القذافي، إلى ليبيا قبل 10 سنوات.

وتأتي التطورات في تلك القضية، في إطار استماع القضاء التونسي، إلى شهادة وزير العدل التونسي السابق، نور الدين البحيري.

وفي تصريحات لإذاعة “شمس أف أم” التونسية، أكد سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في القضية، عن الوزير السابق، نور الدين البحيري، والقيادي بحركة “النهضة” الإسلامية، أنه تم “دعوة موكله للاستماع إليه كشاهد في قضية تسليم رئيس الحكومة الليبية الأسبق، البغدادي المحمودي”، مشيرًا إلى أنه “جرى الاستماع أيضًا إلى رئيس الجمهورية الأسبق، فؤاد المبزع، كما سيجرى الاستماع لشخصيات أخرى”.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وطالب النائب في البرلمان التونسي، مبروك كورشيد -المحامي السابق للبغدادي المحمودي- بمحاكمة كل المتورطين في تسليمه، ودعا إلى إدانة الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية حتى لا تُدان الدولة.

وكانت السلطات التونسية قد وضعت منذ 31 ديسمبر الماضي، نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية بتهمة تزوير جوازات سفر لأجانب، والمشاركة في تكوين شبكات التسفير، في حين يرفض البحيري التهم الموجهة إليه ويخوض منذ شهر إضرابًا عن الطعام بإحدى المستشفيات.