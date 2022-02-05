رئيس هيئة السلامة الوطنية يزور مدينة درنة

قام رئيس هيئة السلامة الوطنية بزيارة ميدانية إلى قسم هيئة السلامة الوطنية في بلدية درنة.

حيث عقد اجتماع بمقر البلدية تخللته مناقشة وضع هيئة السلامة الوطنية ببلدية درنة من نقص فى الآليات وتوفير المقر الخاص بهيئة السلامة الوطنية في درنة وفتح باب القبول للمتدربين من معاهد التدريب والخاضعين لامتحانات القبول، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع التى تتعلق بإنجاز المهام المناطة بهم.

كذلك أكد السيد رئيس قسم السلامة الوطنية بدرنة على المشاكل والصعوبات التى تواجه الأعضاء فى أداء مهامهم، وكذلك نقص الإمكانيات التي كان أولها وأهمها عدم وجود مقر لإدارة الهيئة في المدينة.

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