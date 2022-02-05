«الطبلقي»: وجود عدد من وزراء حكومة الدبيبة خلف القضبان خير دليل على الفساد

أكدت عضو مجلس النواب الليبي، عائشة الطبلقي، أن “مبادرة القطراني لم تُعرض على البرلمان بشكل رسمي حتى الآن وتابعناها في الإعلام كغيرنا”.

وقالت «الطبلقي» في تصريح صحفي، إن “مشكلة حكومة الدبيبة هي الفساد المالي والإداري”، مردفة أن “وجود عدد من وزراء حكومة الدبيبة خلف القضبان بتهم فساد خير دليل على ذلك”.

وأوضحت أن “أي شيء فيه مصالحة وحوار وتفاوض وحل ودي أفضل من المناكفات والمشاجرات والحروب والانقسامات”.

تجدر الإِشارة إلى أن النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، دعا رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ولجنة خارطة الطريق للجلوس معا لوضع خارطة واضحة المعالم محددة الزمن، وطي صفحة الخلاف، مع تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.

في المقابل خصص مجلس النواب جلسة الاثنين المقبل للاستماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة، على أن يتم اختيار رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.