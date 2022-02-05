«صنع الله» يبحث مع «بريتيش بتروليوم» و«إيني» استراتيجية تطوير الغاز في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، التقى نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم جوردون بيرل، واتفقا على استئناف أنشطة الاستكشاف في ليبيا وفقا لاتفاقية 2018، بين الطرفين وشركة إيني الإيطالية.

وقالت «مؤسسة للنفط»، في بيان إن “الطرفين ناقشا استراتيجية تطوير الغاز في ليبيا مع المؤسسة على مستوى عال مع شركة النفط البريطانية”.

وأردف البيان، أن الطرفين شددا على أن “الاهتمام المشترك لتطوير وإنتاج الغاز لزيادة إمداد السوق الأوروبية، يجب أن يضمن المنفعة المتبادلة لكل من نمو سوق الغاز الليبي والالتزام الاستراتيجي لشركة بريتيش بتروليوم تجاه ليبي”.

وفي ختام اللقاء اتفقت مؤسسة النفط الليبية وشركة بريتش بتروليوم، على عقد ورشة عمل بين الفرق الفنية لكل من الشركتين لمواصلة مناقشة وتطوير استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير وإنتاج الغاز.