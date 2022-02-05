هل يعيد الصور مليارات ليبيا المجمدة؟

في خطوة عملية تسعى إلى استعادة الأرصدة الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية، أو التحقق من مصيرها. أجرى النائب العام، المستشار الصديق الصور مباحثات مهمة مع نظيره البلجيكي في العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع الماضي، ضمن مساعٍ رسمية تهدف إلى إعادة هذه الأموال المقدرة بأربع عشرة مليار يورو، أو على الأقل جزء منها.

زيارة العاصمة البلجيكية، جاءت ضمن جولة النائب العام الصديق الصور في عواصم أوروبية عدة، بدأت من العاصمة الايطالية روما، في محاولة لحل النزاع الشائك مع بلجيكا تحديداً، في ظل مساعٍ للسيطرة على جزء من هذه الأموال الليبية الضخمة.

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وأكد النائب العام، خلال لقاء مع نظيره البلجيكي المستشار يوهان دلمول، أحقية وأولوية السلطات القضائية الليبية في حماية الأموال والاستثمارات الليبية، مشدداً على اهتمام مكتب النائب العام بمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

لقاء الصور في بروكسل ونظيره البلجيكي، جرى بحضور سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا، د. أمل الجراري، وأعضاء النيابة، رضا المزوعي رئيس قسم التعاون الدولي، والعجيلي طيطش مدير مكتب النائب العام، وعمر بن الأمين رئيس قسم الإعلام بمكتب النائب العام، والمستشارين للشؤون الدولية د.أحمد الجهاني ود.حسن الصغير.وفي وقت سابق خاطب النائب العام الصديق الصور، نظيره في بلجيكا بأن هذه الأموال تخص الاستثمارات، مطالباً بتحويل الأرباح إلى حسابات الدولة الليبية في دولة أخرى غير ليبيا وبلجيكا، «لتصبح في مأمن عن أي نهب».

شقيق ملك بلجيكا

وتسعى شركة ترتبط بالأمير البلجيكي لوران، شقيق الملك فيليب، إلى الاستيلاء على أصول هيئة الاستثمار الليبية كتعويض عن مشروع تشجير أراضٍ صحراوية في ليبيا لم يرَ النور. وأصدرت السلطات البلجيكية مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، وهو الإجراء الذي وصفه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بـ«غير المقبول».

اجتماع حكومي برئاسة الدبيبة

ورأس عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً حكومياً لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول، منها المملكة البلجيكية وتونس في السابع عشر من يناير الماضي بحضور المستشار الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الليبية للاستثمار ووزيرة الخارجية ومندوب عن إدارة القضايا.

يذكر أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أعلن أن مثل هذه الأمور يجب التعامل معها باستخدام القانون، الأمر الذي يعني أن السلطات الليبية قررت اللجوء إلى المحاكم البلجيكية لحل المشكلة، وطلب شطب مذكرة التوقيف البلجيكية الخاصة برئيس مؤسسة الاستثمار الليبية، علي محمود حسن. وقال المستشار القضائي، علي ثبوت، إن اجتماع الحكومة جاء لمنع خطوات من شأنها إحداث الضرر بأموال مؤسسة الاستثمار المجمدة بمصرف «يوركلير» البلجيكي، وقيمتها نحو 14 مليار يورو، إذ قضت المحكمة المدنية هناك بالحجز على 49 مليون يورو من فوائد هذه الوديعة لصالح الأمير لوران «الذي حاول احتيالاً» الاستيلاء على المبلغ، وفق تعبير ثبوت.

400 مليار دولار أموال ليبية مجمدة

وتعود القضية إلى فبراير من العام 2011، حين أمرت الأمم المتحدة بتجميد أصول الكيانات الليبية، من أجل منع زوال الثروة الهائلة التي تقدر بنحو 400 مليار دولار. وبلجيكا مثل البلدان الأخرى تتبع توصيات لجنة العقوبات التابعة للمنظمة الأممية، وجمدت نحو 14 مليار يورو في أربعة بنوك رئيسية في البلاد، بما في ذلك «يوروكلير»، الذي يحوي لوحده نحو 13 ملياراً، وهي أصول تابعة لمؤسسة الاستثمار الليبية، الذي يعد صندوقاً سيادياً يدير الفوائض المرتبطة بشكل أساسي بتصدير المحروقات.

ويحاول وفد من لجنة العقوبات، التابعة للأمم المتحدة، معرفة موقف تلك الأرصدة وفوائدها، حيث اعتبر خبراء أمميون، في تقرير قدم في سبتمبر الماضي، أن «مدفوعات الفوائد والمكافآت الأخرى لا تتناسب مع حجم الأصول المجمدة».وسمح المجتمع الدولي في صيف العام 2011، بفك تجميد جزئي للأصول الليبية من أجل مساعدة المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وبالتالي سمحت وزارة المالية البلجيكية لبنك «يوروكلير» بالإفراج عن الأموال في أكتوبر 2012.

الخوف من اختلاس الأرصدة الليبية

خبراء أمميون يقولون، في تقريرهم، إن «إتاحة الفوائد والمكافآت الأخرى للمؤسسة الليبية للاستثمار تتعارض مع نظام العقوبات، كما أن غياب آلية المراقبة، يمكن أن يؤدي إلى اختلاس الأموال، بالنظر إلى عدم استقرار البلاد ووجود خلافات على سلطة الاستثمار الليبي». لكن تحقيقات صحفية في بلجيكا أكدت أن دور بروكسل «لم يكن محايداً تماماً»، إذ اتضح إمكانية وجود «تمويل للمواجهات في ليبيا» وذلك لمدة سبع سنوات، كما أن حكومة بروكسل متهمة بـ«لعب دور في تمويل الميليشيات الليبية المسؤولة عن الاتجار بالبشر».

وللمرة الأولى اعترفت بلجيكا في العام 2019، بتصرف أحد مسؤوليها في الأموال الليبية المجمدة لتسديد مستحقات شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا، وأقر وزير الخارجية السابق ديديه رايندرس، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان إريك رومياي، بتدخله للسماح بالإفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة.

النائب العام البلجيكي فتح تحقيقاً واسعاً بشأن اختفاء أرصدة تقدر بمليارات الدولارات من حسابات العقيد معمر القذافي، بينما قال الوزير رايندرس إنه راسل وزير الخارجية الليبي الأسبق عاشور بن خيال في العام 2012، بشأن إمكانية الإفراج عن جزء من الأرصدة «لصالح أعمال إنسانية»، لم يحدد طبيعتها الوزير البلجيكي.

ويوضح مصدر حكومي بلجيكي أن الفوائد والأرباح لم يجرِ تجميدها، إذ استخدمت ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات من حسابات الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.

مجلس الأمن يتابع القضية

من جهتهم، شدد أعضاء لجنة العقوبات المعنية بليبيا، التابعة لمجلس الأمن الدولي، على ضرورة الحفاظ على سلامة وقيمة الأصول الليبية المجمدة والمخصصة لصالح الشعب الليبي، وذلك في بيان أصدره مجلس الأمن، تعليقاً على اجتماع اللجنة مع المؤسسة الليبية للاستثمار في 16 ديسمبر الماضي.

الاجتماع عقد في نيويورك نهاية يناير الماضي بحضور علي محمود حسن، فيما قال بيان مجلس الأمن إن حسن ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، قدما إحاطة إلى لجنة العقوبات في هذه المناسبة. وأعقبت ذلك مناقشة تفاعلية بين أعضاء اللجنة والمشاركين المدعوين. وأضاف أن لجنة العقوبات الدولية اجتمعت أيضاً مع المؤسسة الليبية للاستثمار في 12 سبتمبر 2019 و5 ديسمبر 2020.

وفي 17 ديسمبر الماضي، قالت المؤسسة إنها طالبت لجنة العقوبات بمعالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية. رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار اعتبر أن «الحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة في بعض الدول، هي محاولات من تلك الدول لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم».