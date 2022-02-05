خلال لقاءه بوفد ليبي.. البرهان يوجه بتسهيل إجراءات المستثمرين الليبيين في السودان

أشاد أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن ” عبدالفتاح البرهان “، خلال لقائه الوفد الليبي الزائر للسودان وبحضور حاكم إقليم دارفور ” مني اركو مناوي ” بمتانة وأزلية العلاقات بين السودان وليبيا وحرص بلاده على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وبحسب إيجاز صحفي نشره، المكتب الاعلامي لمجلس السيادة السوداني ، فإن اللقاء بحث سبل تطوير وتوسيع مجالات الاستثمار الليبي في دارفور وكافة ولايات السودان.

ووجه ” البرهان ” بتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الليبيين بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة والموارد التي تتمتع بها ليبيا.

وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ” عبدالفتاح البرهان ” خلال اللقاء عن امنيات السودان وشعبه بالسلام والاستقرار والازدهار لدولة ليبيا .

ويضم الوفد الليبي الزائر ممثلين عن وزارات الخارجية، المالية، النقل ومجموعة من المستثمرين بجانب ممثلين عن الغرف التجارية والموانئ البحرية والجمارك والمصارف فضلاً عن السفارة الليبية بالخرطوم.

بدوره أكد رئيس الوفد المغربي، حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، وعبور المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة بمشاركة جميع الليبيين.