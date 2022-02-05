العامة للكهرباء: نقص مواد التدفئة خلال الصقيع دفع المواطنين لزيادة الطلب على الطاقة

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن “النقص الحاد في مواد التدفئة من غاز وكيروسين خلال موجة الصقيع، دفع المواطنين لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل متصاعد”.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن ذلك “بالإضافة لسوء الأحوال الجوية وحالة البحر الذي حال دون تفريغ حمولة ناقلات الوقود في مراسي الخليج، درنة والخمس، الأمر الذي اضطر الشركة لتخفيض الإنتاج عمداً لإطالة عمر الإنتاج ريثما تُحل مشكلة الوقود”.

وتابع البيان؛ أن “الانخفاض الملحوظ في الغاز الطبيعي نتج عنه فقد بعض من القدرات الإنتاجية لبعض الوحدات في الخط الغربي والشرقي، بلغت 250 ميغاوات”، مؤكدًا “سعي الطواقم الفنية للتغلب على هذه العوائق”.

وختم البيان؛ مبينًا أن “صعوبات وأسباب خارجة عن إرادة الشركة دفعتها لطرح الأحمال”، مردفًا أن “حزمة من الإجراءات الفنية والإدارية في طور التنفيذ، والتي ستساهم بشكل ملحوظ في تحسّن الإنتاج تباعاً مع منتصف الشهر الجاري فصاعداً”.