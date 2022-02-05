بن عطية: لو ألغى البرلمان المقبل اتفاقنا مع تركيا سيشن حفتر “عدوان جديد”

قال حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، إنه في حال انتخاب مجلس نواب جديد وقام هذا المجلس بإلغاء الاتفاقية مع تركيا فإن حفتر سيكون قادرا على شن عدوان جديد، على حد قوله.

كتب بن عطية على فيسبوك: “لمن لا يزال خائفاً من عودة حفتر، لمن لايزال مستمراً في تضخيم حفتر و انه لازال قادرا على العدوان.. حفتر لم يعد بإمكانه فعل شيء.. حفتر انتهى”.

وتابع قائلًا: “السؤال.. ماذا لو تم انتخاب مجلس نواب جديد، وبعد شهور يقوم هذا المجلس بإلغاء الاتفاقية الأمنية

الليبية التركية..؟؟، يعني.. بعد خروج تركيا..حينها وبعد شهر يكون بإمكان حفتر القيام بعدوان جديد” وفق تعبيره.