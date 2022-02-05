المنفي يبحث مع خارجية المغرب مستجدات العملية السياسية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2022

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس الوفد المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والمصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على زخم الانتخابات، لتحقيق إرادة الليبيين في هذا الاستحقاق الوطني، كما استعرض اللقاء عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء الذي جرى هامش المشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا في أديس أبابا، بدور المغرب في إنجاح الحوار السياسي الليبي، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، والعمل على دعم الاستقرار في ليبيا

ويأتي اللقاء في إطار التشاور حول المواضيع المشتركة المطروحة على أجندة القمة، والتباحث حول عضوية دول إقليم الشمال في هيئة رئاسة مكتب الاتحاد الإفريقي 2022 م.

بدوره أكد رئيس الوفد المغربي، حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، وعبور المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة بمشاركة جميع الليبيين.