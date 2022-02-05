بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 05 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 05 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة الطقس معتدل على اغلب مناطق ليبيا .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (20-24) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (17-23) مْ, ولاتتجاوز (15) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح:جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (19 -24)مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف بداية من يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح:شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20) مْ،وتسجل إرتفاع طفيف بداية من يوم الغد..

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:42)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:58).