أجواء مشمسة وطقس معتدل على أغلب المناطق – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا معتدلًا على أغلب مناطق البلاد، نتيجة تأثير مرتفع جوي يتمركز وسط ليبيا يساهم بأجواء مشمسة في أغلب الأحيان.

وتميل درجات الحرارة القصوى للدفء نهارًا، وتتراوح بين 17 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين على أغلب مناطق الجنوب؛ إذ من المتوقع أن تتجاوز 26 درجة مئوية على غات.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا بداية من غد.

الكفرة – السرير- تازربو

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا بداية من يوم غد.