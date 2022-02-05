المركز الوطني لمكافحة الأمراض يُطلق حملة واسعة للتطعيم مع اتّساع انتشار كورونا

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أن المؤشر الوبائي أظهر انتشاراً واسعاً في آخر ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن أغلب مناطق البلاد دخلت في المستوى الوبائي الثالث، مع استقرار في حالات الوفاة والعناية الفائقة.

وأشار السائح إلى انطلاق حملة تطعيمات تستمر لعشرة أيام ابتداء من الثلاثاء القادم، تحت شعار “معاكم للستة” تستهدف المواطنين والمقيمين والأجانب في كل المراكز والمجمعات والتي ستعمل يومياً للساعة السادسة مساءً، لتغطية عدد كبير من الموظفين الذين تمنعهم وظائفهم من الخروج وأخد اللقاح، وفق بيان السائح.

ودعا السائح الجميع لتسجيل بياناتهم في منظومة تحصين حتى لو لم يأخذوا اللقاح، لافتاً إلى أنه يمكن حيازة بطاقة تطعيم إلكترونية بالتسجيل في المراكز الصحية، وذلك قبل تطبيق قرار الحكومة الخاص ببطاقة التطعيم في منتصف شهر فبراير، حيث لن يُسمح لأي شخص في الدخول إلى الأسواق والمقرات الحكومية وغير الحكومية إلا بعد إبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية.