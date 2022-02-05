مؤسسة النفط: تخفيض الإنتاج بمعدل 100 ألف برميل في اليوم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2022

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تخفيض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل في اليوم وتوقف الصادرات النفطية من ميناء السدرة أكبر المواني النفطية.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء اضطرارها إلى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح وألقت بالملامة على ديوان المحاسبة الذي عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الانتاجية .

وقال صنع الله أن شركة الواحة للنفط اضطرت لتخفيض إنتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميا نتيجة عدم وجود سعات تخزينية بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في مواني خليج سرت وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون وبالتالي تخفيض الانتاج .

وأضاف صنع الله أن عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة النفطي حوالي 11 خزان من أصل 19 خزان وأن محدودية الخزانات المتاحة حال دون قدرة المؤسسة على الاستمرار بمعدلات الإنتاج المتاحة فضلا عن التسريبات في شبكة الأنابيب والتسهيلات السطحية بين خزانات الانتاج وخزانات الشحن.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن القيود غير القانونية التي يفرضها ديوان المحاسبة أطال زمن تنفيذ المشاريع بصورة اقتصادية وفعالة مما زاد من هشاشة البنية التحتية وعرقلة مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية مؤكدة أن رأي إدارة القانون إزاء القيود التي يفرضها ديوان المحاسبة كان واضحا بعدم خضوع عقود الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط للمراجعة المسبقة.

ووقال صنع الله “إن خطايا وكيل ديوان المحاسبة مميتة، ولكن هذه الخطايا لن تثني عزمنا في قطاع النفط على مواصلة الجهود لتجاوز هذه القيود التي تكبل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وتحاصر نهضة الاقتصاد الوطني وتطوره”.

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن توقف كافة عمليات الشحن في غالبية المواني النفطية في خليج سرت بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وتوقف الملاحة البحرية مضيفة أنه كان يمكن الاستمرار في الإنتاج وعدم اللجوء إلى تخفيضه بيد أن هشاشة البنية التحتية في قطاع النفط حالت دون استمرار الانتاج بالمعدلات المتاحة.