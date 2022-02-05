طقس معتدل على أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا معتدلًا على أغلب مناطق البلاد، نتيجة تأثير مرتفع جوي يتمركز وسط ليبيا يساهم بأجواء مشمسة في أغلب الأحيان.

وتميل درجات الحرارة القصوى للدفء نهارًا، وتتراوح بين 17 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين على أغلب مناطق الجنوب؛ إذ من المتوقع أن تتجاوز 26 درجة مئوية على غات.

وتكون السماء في مناطق رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل.

بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا بداية من غد.

أما الكفرة – السرير- تازربو فحالة السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا بداية من يوم غد.