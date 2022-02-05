“بوريطة”: المغرب حريصة على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة؛ حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، وعبور المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة بمشاركة جميع الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع بوريطة، الذي يترأس وفد بلاده في قمة الاتحاد الأفريقي التي تعقد يوميْ الـ 5 والـ 6 من الشهر الجاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وبحث اللقاء، الذي عقد يوم أمس الجمعة؛ آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والمصالحة الوطنية، والمحافظة على زخم الانتخابات، لتحقيق إرادة الليبيين في هذا الاستحقاق الوطني، كما استعرض اللقاء عددًا من القضايا المشتركة بين البلدين.

وأشاد المنفي بدور المغرب في إنجاح الحوار السياسي الليبي، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، والعمل على دعم الاستقرار في ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور حول المواضيع المشتركة المطروحة على أجندة أعمال القمة والتباحث حول عضوية دول إقليم الشمال في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي 2022، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للمجلس الرئاسي على “فيس بوك”.

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