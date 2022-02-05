الارصاد: مرتفع جوي يؤثر على الطقس في ليبيا وهذه ملامحه!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 05/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز يشهد الطقس استقرار في العوامل الجوية على اغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير مرتفع جوي يتمركز وسط ليبيا يساهم بأجواء مشمسة في اغلب الاحيان ودرجات الحرارة القصوى تميل للدفيء نهاراً وتتراوح مابين (17-24) مْ.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين على اغلب مناطق الجنوب حيث من المتوقع ان تتجاوز (26) مْ على غات .

ومن المتوقع بحسب التقرير أن يكون البحر هادئ إلى قليل الأضطراب على طول الساحل. والله أعلم