الشرطة السياحية: اكتشاف شواهد مقبرة أثرية بالعجيلات

أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار عن اكتشاف شواهد لوجود مقبرة أثرية بمزرعة أحد المواطنين في مدينة العجيلات، حيث يجري خبيرو الآثار تحرياتهم للتعرف على نوعها وحقبتها التاريخية.

وذكر الجهاز، في بيان له، أنه تلقى بلاغا من أحد المواطنين لفرع الجهاز الغربية باشتباهه بوجود مقبرة أثرية في مزرعته الخاصة بمدينة العجيلات.

وأضاف، أنه تم إجراء تحريات أعضاء التحقيق والتنسيق مع مراقبة آثار صبراتة، حيث انتقل إلى الموقع عقيد خالد بو دبوس مدير إدارة التحقيق بالجهاز رفقة عدد من الضباط بفرع الغربية وخبيري آثار للكشف عن الموقع وتحديد نوع الآثار والحقبة التاريخية التي تعود لها.

وأكد أنه من خلال الكشف المبدئي تبين وجود شواهد لمقبرة أثرية وكذلك بقايا لجرة فخارية قديمة وقطعة نقدية قديمة وقد أخذت العينات لدراستها من قبل خبراء المصلحة لإصدار تقريرا نهائيا بالخصوص.