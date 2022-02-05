بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن أكثر من 50 عملية سطو مسلح تعرضت لها المصارف الليبية منذ وقوع أول عملية سطو على أموال المصرف، التي تعرض لها فرعه في سرت. جاء ذلك في تحقيق استقصائي لقناة «الجزيرة» القطرية بعنوان «أموال سرت»، أُذيع مساء أمس الجمعة.

وأشار التحقيق إلى أن حادثة السطو على فرع «المركزي» في سرت وقعت يوم الإثنين، 28 أكتوبر من العام 2013؛ إذ استولى مسلحون على أموال بعث بها المصرف في طرابلس، وهي: 53 مليون دينار، و12.8 مليون دولار، و5 ملايين يورو، أثناء نقلها من مطار القرضابية إلى مقر الفرع.

وقال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إن عملية السطو كانت سببًا في وقف تصدير العملة الأجنبية إلى ليبيا، واصفًا الحادث بأنه «أكبر كارثة حلت بالنظام المصرفي».

ونقل التحقيق تبادل الاتهامات بين كل من الصديق الكبير، ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان بشأن المسؤولية عن حماية فرع «المركزي» في سرت، متحدثًا عن «مشاركة كتيبة الجالط أو 136 مشاة في عملية السطو».

يُشار إلى أن حادثة السطو على سيارة نقل أموال المصرف المركزي بمدينة سرت وقعت في عهد حكومة علي زيدان والمؤتمر الوطني العام الذي أرسل وفدًا برئاسة عضوه محمد أبوسدرة لمتابعة التحقيقات.