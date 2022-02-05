“العمل والتأهيل” تبحث تطوير موقعها الإلكتروني

بحثت لجنة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتأهيل عملية تطوير الموقع، وعرض نماذج العمل عليه، إلى جانب إصدار البريد الإلكتروني للموظفين وفق للنموذج المعدّ بهذا الخصوص.

وناقشت اللجنة، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس، مجموعة من المقترحات والعروض ومدى ملائمتها للمعايير، مشيرةً إلى أهمية إنشاء موقع إلكتروني كونه الواجهة الرسمية للمواطنين والموظفين والمؤسسات المحلية والدولية كافة.

وشهد اللقاء الاتفاق على استكمال دراسة باقي العروض و اختيار مقترح خلال الأسبوع القادم، إضافة إلى إجراء بعض التعديلات على الموقع الحالي لمعالجة مما قد يشوبه من أخطاء إلى حين إنشاء الجديد، فضلاً عن متابعة عملية إصدار البريد الإلكتروني للإدارات والموظفين.

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