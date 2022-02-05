الرقابة الإدارية تبحث صعوبات مشاريع البنية التحتية – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” في اجتماعاً، برؤساء الأجهزة التنفيذية المكلفة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والطرق الصعوبات التي تعترضهم في استكمال المشاريع.

تناول الاجتماع مناقشة جمله من المشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة المذكورة في تنفيذ المشاريع التى هى حيز التنفيذ الأن.

كما تم تقديم نبذة لرئيس الهيئة بشأن الإجراءات التي قام بها كل جهاز في تنفيذ تلك القرارات وفق التفويضات المالية الصادرة من قبل وزارة التخطيط. (باب التنمية )وكذلك أهم العوائق التي تواجه مرحلة التنفيذ، وكذلك ضرورة العمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية فيما يتعلق بالشق الرقابي.

وأكد الشنطي على أن دور الأجهزة الرقابية وبالأخص هيئة الرقابة الإدارية. يتعلق بمتابعة مدى التزام الجهات في تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح الصادرة بهذا الخصوص. وحث على ضرورة الأخذ بالملاحظات الموجهة من الأجهزة الرقابية والإلتزام بتنفيذها والرد على ما يتطلب ذلك .

في حين يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور حضور رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيته”. ورئيس لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج”. رئيس لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العش”.

وفي سياق ليس ببعيد في حين أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها البالغ إزاء اضطرارها الى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني بمعدل 100 الف برميل نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب.

في حين أفادت المؤسسة بحسب صفحتها على الفيسبوك سبب التخفيض. تعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة. وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح.