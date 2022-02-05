بوراص: حماية حقوق 3 ملايين ناخب تتطلب تضحيات لا مزايدات  

قالت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، ربيعة بوراص، إنه “لن يتحقق الاستقرار حتى نقتنع بأن التنافس عبارة عن شراكة وتبادل للأدوار لكي تستمر الحياة وتتطور وليس لتحقيق الفوز والخسارة والتفنن في النيل من منافسينا”.

أضاف على فيسبوك: “حماية حق ما يقارب على 3 مليون ناخب يتطلب منا الكثير من التضحيات والتسويات لا الكثير من المزايدات واختزال الوطنية في خطاب الكراهية والعنف الموجه لتسجيل المواقف.”

وتابعت: “أصبح التلذذ بإشعال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالشعوذة السياسية التي تجعل من المرحلة رهينة للمنظرين الذي يملكون هواتف ذكية وجملة من المصطلحات القانونية والسياسية والصفات التهكمية التي لن تحقق شيئاً سوى بناء حلول عشوائية في مهب الرياح سقوط أخلاقي كبير يعاني منه خطاب النقد السياسي الليبي لا يقدم سوى السب والشتائم والتخوين ويفتقر للنظرة المستقبلية لبناء قواعد التعايش السلمي التي تنهي أزمة الدولة والمواطن وتحقق البيئة المناسب لتداول السلمي على سلطة كمفهوم لبناء الدولة وليس كمفهوم لتكريس النفوذ”.