انتخاب ليبيا لمنصب النائب الثاني لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2022

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها انتخاب دولة ليبيا لمنصب النائب الثاني لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وافتتحت قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ (35) أعمالها في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا اليوم السبت وقد أعلن عن تشكيل هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2022 برئاسة السنغال، عن إقليم الغرب، والنائب الأول إقليم الشرق، فيما لاتزال المشاورات جارية بين دول الإقليم بالخصوص، بينما النائب الثاني دولة ليبيا عن إقليم الشمال، والنائب الثالث جمهورية أنجولا عن إقليم الجنوب، والمقرر جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إقليم الوسط.