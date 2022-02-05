مخاطبا المنفي.. بوريطة: المغرب حريصة على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا

العنوان- أديس أبابا

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الجمعة، لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ورئيس الوفد المغربي، ناصر بوريطة، وذلك على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا.

وأوضح المجلس الرئاسي أن اللقاء الذي عقد بمقر إقامته بأديس أبابا، يأتي في إطار التشاور حول المواضيع المشتركة المطروحة على أجندة القمة، والتباحث حول عضوية دول إقليم الشمال في هيئة رئاسة مكتب الاتحاد الإفريقي 2022 م.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، و المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على زخم الانتخابات، لتحقيق إرادة الليبيين في هذا الاستحقاق الوطني، كما استعرض اللقاء عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأشاد المنفي بدور المملكة المغربية في إنجاح الحوار السياسي الليبي، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، والعمل على دعم الاستقرار في ليبيا.

بدوره أكد رئيس الوفد المغربي، حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، وعبور المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة بمشاركة جميع الليبيين.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وصل مساء الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ35 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا على مدار يومين.

ويُشارك رئيس المجلس في هذه القمة مع عدد كبير من الرؤساء، والقادة، ورؤساء حكومات البلدان الأفريقية.

في حين تناقش القمة تعزيز الجهود القارية المشتركة، لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة، وأمن، الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي