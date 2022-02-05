المهدوي: البرلمان لم يضع أي ضمانات تلزم أي حكومة جديدة بخريطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن البرلمان لم يضع أي ضمانات تلزم أي حكومة جديدة بخريطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات وفق جدول زمني، مشيرًا لعدم وجود ضمانات سوى التفاهمات التي جرت بين الأطراف المحلية المؤثرة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن حكومة الوحدة باتت معرقلة لإجراء الانتخابات الليبية.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الجمعة، أوضح أن رفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة يعني وجود حكومتين في ليبيا، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة، حال تشكيلها، ستسعى للحصول على اعتراف المجتمع الدولي بشرعيتها، لافتًا إلى أنه في حالة فوز شخصية ليبية لديها حضور سياسي وعسكري برئاسة الحكومة سيتمكن من فرض حكومته على الأطراف الدولية.

وعن معارضة مجلس الدولة لخطة مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة، أشار المحلل السياسي إلى أن مجلس الدولة لا يعارض تغيير السلطة التنفيذية، لكنه يتحفظ على تجزئة المسارات التي تم التوافق عليها مع البرلمان خلال اجتماعات المغرب ويتطلع لتنفيذها في وقت واحد.

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