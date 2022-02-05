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ليبيا على طاولة السيسي ونظيره الصيني.. ضمن ملف القضايا الإقليمية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني شي غي بينغ، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن بينها الأزمة التي تشهدها ليبيا.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في قاعة الشعب الكبرى مدينة بكين؛ على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على المستوى الثنائي وفي إطار المحافل الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون المتبادل في مجال مكافحة الإرهاب.

جديرٌ بالذكر أن السيسي وصل، يوم أمس الجمعة، إلى الصين، للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية 24، بحسب ما نقله موقع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية على منصة “فيس بوك”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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