ليبيا على طاولة السيسي ونظيره الصيني.. ضمن ملف القضايا الإقليمية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني شي غي بينغ، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن بينها الأزمة التي تشهدها ليبيا.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في قاعة الشعب الكبرى مدينة بكين؛ على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على المستوى الثنائي وفي إطار المحافل الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون المتبادل في مجال مكافحة الإرهاب.

جديرٌ بالذكر أن السيسي وصل، يوم أمس الجمعة، إلى الصين، للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية 24، بحسب ما نقله موقع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية على منصة “فيس بوك”.

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